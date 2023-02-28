Україна отримала 10 тисяч доз вакцини від мавпячої віспи

Вакцину розподілять і розвезуть по регіонах відповідно до їхніх потреб. Вакцинація людей з груп ризику є безкоштовною. Вакцинація проти віспи мавп рекомендована, зокрема, медичним працівникам і людям, які належать до групи високого ризику інфікування.

Препарат Jynneos — це жива ослаблена вакцина проти натуральної віспи та віспи мавп, її розробила компанія Bavarian Nordic. Вакцина призначена для людей віком від 18 років, які мають високий ризик зараження натуральною віспою або віспою мавп. Повний курс вакцинації проти віспи мавп складається із двох доз з інтервалом у 28 днів. Людям, які раніше отримали вакцину проти натуральної віспи, потрібно вакцинуватися лише у випадку, якщо після щеплення минуло понад 10 років.

Віспа мавп — віспоподібне захворювання, яке за симптомами дуже схоже на натуральну віспу. Передається через будь-який тісний фізичний контакт із висипом на тілі інфікованої людини, через кашель або чхання, торкання одягу, постільної білизни, рушників, якими користувався хворий на віспу мавп. Також можна заразитися від інфікованих тварин у Західній та Центральній Африці. Віспа мавп зазвичай протікає легше, ніж натуральна. Проте іноді вона може призвести до летальних випадків. Детальніше про хворобу — тут.

До 2022 року віспу мавп фіксували переважно у країнах Центральної та Західної Африки, наразі більшість нових випадків фіксують у Південній та Північній Америці, є випадки захворювання в Європі. В Україні теж зареєстрували випадки захворювання на віспу мавп.