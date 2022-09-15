В Україні підтвердили перший випадок мавпячої віспи

За словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон. Тим не менш, поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований у одному з великих міст країни.

Віспа мавп — віспоподібне захворювання, яке схоже на натуральну віспу, проте має меншу летальність та легші симптоми. До 2022 року віспа мавп фіксувалась у країнах Центральної та Західної Африки, наразі ж більш як половина всіх зафіксованих випадків припадає на Південну та Північну Америку.

Заразитися можна при контакті з інфікованою твариною, але вчені не впевнені, що саме з мавпою — на їхню думку, переносять віспу до людей гризуни. Людина може підхопити мавпячу віспу, якщо її вкусить заражена тварина або після контакту з рідиною тварини: кровʼю, фекаліями, слиною тощо. Також можна заразитися, якщо зʼїсти недостатньо прожарене мʼясо. Водночас між людьми хвороба поширюється дуже рідко і переноситься легко. Цей вид віспи характеризується гарячкою та висипами. Спеціальної вакцини проти мавпячої віспи немає, але вчені впевнені, що вакцина проти звичайної віспи теж ефективна. До того ж її можна вколоти й після контакту з інфікованою людиною — це значно полегшить перебіг хвороби.