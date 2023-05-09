Медіа: «Зерновий коридор» відновив роботу — судна знову перевіряють

Турецький телеканал TRT із посиланням на джерела в Міністерстві національної оборони Туреччини пише, що Чорноморський зерновий коридор знову запрацював. До цього його роботу блокувала росія.
Телеканал уточнює, що вдалося поновити роботу зернової ініціативи за сприяння Туреччини. Наразі триває перевірка суден.
- 8 травня росія вчергове заблокувала реєстрацію та інспекцію суден, які прямують до українських портів. Таким чином вона унеможливила роботу «зернової угоди». Тоді на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікували 90 суден, з яких 62 — це судна, які йдуть під завантаження.
- Перед цим у Туреччині відбулися технічні переговори щодо продовження «зернової угоди», які не мали успіху — сторони (Україна, Туреччина, ООН і росія) не дійшли згоди в питанні допуску нових кораблів для перевезення зерна з України. Нові переговори, двосторонні та багатосторонні, за участі заступників міністрів анонсують на 10 та 11 травня у Стамбулі.
- 26 квітня росія вкотре блокувала дію Чорноморського зернового коридору, попри те, що 13 березня 2023 року російська сторона після перемовин із представниками ООН погодилася продовжити «зернову угоду», але лише на 60 днів. Тоді міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що така позиція росії суперечить угоді, адже подовжувати її можна щонайменше на 120 днів. Тоді Туреччина, ООН та Україна заявили, що угоду продовжили саме на 120 днів.