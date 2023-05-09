Міноборони запустило сайт з інструкціями для поранених військових

На сайті Міноборони запрацював розділ з алгоритмом дій для поранених військових. Він має допомогти бійцям пройти бюрократичні процедури.
У цьому розділі можна дізнатись, як військовослужбовцю отримати направлення на лікування, реабілітацію чи оздоровлення, які документи потрібно отримати, до кого за ними звертатись тощо, а також знайти інформацію про пільги та грошові виплати.
На сайті є зразки рапортів і покрокові інструкції, як отримати виплати, протезування, статус учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю тощо.
- 21 квітня уряд спростив механізм направлення військових на лікування за кордон. Тепер консиліум лікарів не потрібен. До цього урядовці розробили план із цифровізації військово-лікарської комісії. Електронний документообіг знизить навантаження на поранених військових і зменшить черги. Військово-лікарські комісії (ВЛК) визначають, чи придатна людина для служби, оцінюють стан після травм (поранення, контузії, каліцтва) і визначають необхідність реабілітації та допомоги. Ось що зміниться.
- 2 травня Верховна Рада проголосувала за два закони, покликані спростити умови для лікування військових, і розширила перелік місць для роботи ВЛК.