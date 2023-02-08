У Міноборони розповіли, як планують змінити проходження військово-лікарської комісії

У Міністерстві оборони розповіли, як планують модернізувати проходження військово-лікарських комісій для поранених захисників. Зараз визначили основні 5 напрямів роботи.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

«Повномасштабне вторгнення поставило перед новими викликами медичне забезпечення, зокрема й недосконалу систему ВЛК. За цей час було створено єдиний медичний простір цивільної та військової медицини, а також була розширена система ВЛК», — зазначила вона.

За її словами, в Україні створили 66 позаштатних ВЛК у військових медичних закладах і ще 340 позаштатних ВЛК у закладах охорони здоровʼя різних форм власності.

Наразі Міноборони, МОЗ і Мінцифри планують удосконалювати ВЛК за такими напрямами:

прискорити впровадження у військових закладах електронної медичної інформаційної системи (МІС);

запровадити електронні черги;

використати електронний документообіг у процесах ВЛК;

переглянути кількість ВЛК;

ввести сервісне обслуговування у військових закладах ВЛК.

Маляр зазначила, що найближчим часом розкажуть деталі за цими напрямами.