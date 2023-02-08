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У Міноборони розповіли, як планують змінити проходження військово-лікарської комісії

Автор:
Олексій Ярмоленко
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У Міністерстві оборони розповіли, як планують модернізувати проходження військово-лікарських комісій для поранених захисників. Зараз визначили основні 5 напрямів роботи.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

«Повномасштабне вторгнення поставило перед новими викликами медичне забезпечення, зокрема й недосконалу систему ВЛК. За цей час було створено єдиний медичний простір цивільної та військової медицини, а також була розширена система ВЛК», — зазначила вона.

За її словами, в Україні створили 66 позаштатних ВЛК у військових медичних закладах і ще 340 позаштатних ВЛК у закладах охорони здоровʼя різних форм власності.

Наразі Міноборони, МОЗ і Мінцифри планують удосконалювати ВЛК за такими напрямами:

  • прискорити впровадження у військових закладах електронної медичної інформаційної системи (МІС);
  • запровадити електронні черги;
  • використати електронний документообіг у процесах ВЛК;
  • переглянути кількість ВЛК;
  • ввести сервісне обслуговування у військових закладах ВЛК.

Маляр зазначила, що найближчим часом розкажуть деталі за цими напрямами.

  • Уряд розробив план з цифровізації військово-лікарської комісії. Електронний документообіг знизить навантаження на поранених військових і зменшить черги. Військово-лікарські комісії (ВЛК) визначають, чи придатна людина для служби, оцінюють стан після травм (поранення, контузії, каліцтва) та визначають необхідність реабілітації та допомоги.