У Міноборони розповіли, як планують змінити проходження військово-лікарської комісії

У Міністерстві оборони розповіли, як планують модернізувати проходження військово-лікарських комісій для поранених захисників. Зараз визначили основні 5 напрямів роботи.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.
«Повномасштабне вторгнення поставило перед новими викликами медичне забезпечення, зокрема й недосконалу систему ВЛК. За цей час було створено єдиний медичний простір цивільної та військової медицини, а також була розширена система ВЛК», — зазначила вона.
За її словами, в Україні створили 66 позаштатних ВЛК у військових медичних закладах і ще 340 позаштатних ВЛК у закладах охорони здоровʼя різних форм власності.
Наразі Міноборони, МОЗ і Мінцифри планують удосконалювати ВЛК за такими напрямами:
- прискорити впровадження у військових закладах електронної медичної інформаційної системи (МІС);
- запровадити електронні черги;
- використати електронний документообіг у процесах ВЛК;
- переглянути кількість ВЛК;
- ввести сервісне обслуговування у військових закладах ВЛК.
Маляр зазначила, що найближчим часом розкажуть деталі за цими напрямами.
- Уряд розробив план з цифровізації військово-лікарської комісії. Електронний документообіг знизить навантаження на поранених військових і зменшить черги. Військово-лікарські комісії (ВЛК) визначають, чи придатна людина для служби, оцінюють стан після травм (поранення, контузії, каліцтва) та визначають необхідність реабілітації та допомоги.