Уряд взявся за цифровізацію військово-лікарської комісії

Військово-лікарські комісії (ВЛК) визначають, чи придатна людина для служби, оцінюють стан після травм (поранення, контузії, каліцтва) та визначають необхідність реабілітації та допомоги.

Зараз процеси ВЛК не цифровізовані. Поранені бійці, аби підтвердити поранення, ходять до різних інституцій і збирають документи. Потім комісія дає експертний висновок, що робити військовому після поранення: звільнятися зі служби, переводитися на іншу посаду чи повертатися до частини і продовжувати службу.

«Наприклад, військового поранили під Бахмутом. Евакуювали до київського шпиталю на реабілітацію. Після лікування бійцю потрібно повертатися до своєї частини, щоб отримати паперове направлення на ВЛК. Потім зібрати купу документів, необхідних для проходження ВЛК, яка взагалі може бути в іншому місті. І такий «квест» треба проходити, навіть якщо військовому ампутували руку або ногу», — пояснив Федоров.