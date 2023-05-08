Підвищення виплат строковикам та додаткова винагорода: у Раді обговорили нові законопроєкти про зарплати військовим

У Верховній Раді обговорили деталі нового законопроєкту про зарплати військовим. Вони визначали основні положення документа.

Про це пише пресслужба Ради.

Там зазначили, що відбулася зустріч робочої групи нардепів, керівництва парламенту, а також представників Міністерства оборони, Генштабу, Міністерства фінансів, Служби зовнішньої розвідки, СБУ, ГУР Міноборони, Держприкордонслужби, Управління держохорони, МВС, Нацгвардії та Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації.

Члени зустрічі визначили основні положення змін до законодавства:

підвищити зарплату строковикам до рівня не нижче мінімальної зарплати;

підвищити стипендії курсантам військових навчальних закладів до рівня стипендій цивільних вишів;

підвищити зарплати інструкторам;

уніфікувати зарплати військових усіх структур Сил оборони України за єдиним стандартом;

запровадити додаткову винагороду, зокрема стимулюючі виплати для проведення наступу.

Також робоча група обговорила проблемні питання виплат компенсації членам сімей військових, які вважаються зниклими безвісти, та індексації пенсій військовослужбовцям. Крім цього, у Раді пропонують законодавчо врегулювати питання реєстрації у військах автомобілів із правим розташуванням керма.