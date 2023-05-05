Міноборони тестує електронну чергу на військово-лікарську комісію

Міністерство оборони України тестує систему електронного запису до лікарів для проходження військово-лікарської комісії. Зараз вона працює у Харкові, Львові, Києві, Вінниці та Одесі.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Ця система дозволить начальнику медичної частини записувати військових на медкомісію чи до конкретного лікаря-спеціаліста у визначений день і час.
«Потреби очікувати в чергах не буде. Військовослужбовці знатимуть точний час, на який необхідно прийти», — пише Маляр.
За її словами, Міноборони планує перевести всі військово-лікарські комісії на системи з електронним записом упродовж травня.
- 2 травня Рада спростила умови для лікування військових і розширила перелік місць для роботи ВЛК. Ухвалені законопроєкти мають полегшити оформлення довідки про обставини травматизації військового (поранення, контузії, каліцтва) на час дії воєнного стану та дозволити створювати військово-лікарські комісії при державних і комунальних закладах охорони здоровʼя.
- Раніше уряд спростив механізм направлення військових на лікування за кордон. Тепер консиліум лікарів не потрібен. До цього урядовці розробили план з цифровізації військово-лікарської комісії. Електронний документообіг знизить навантаження на поранених військових і зменшить черги. Військово-лікарські комісії (ВЛК) визначають, чи придатна людина для служби, оцінюють стан після травм (поранення, контузії, каліцтва) і визначають необхідність реабілітації та допомоги. Ось що зміниться.