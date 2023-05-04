Вищий антикорупційний суд арештував мера Одеси Геннадія Труханова із правом на заставу

Вищий антикорупційний суд дозволив арештувати мера Одеси Геннадія Труханова із правом на внесення застави у 13 мільйонів гривень.
Про це 4 травня повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Рішення суд ухвалив у справі щодо заводу «Краян». Слідство вважає, що у 2016 році Одеська міськрада придбала будівлю збанкрутілого заводу «Краян» за завищеною ціною, а різницю намагалися вивести через фіктивне підприємство. НАБУ вважає Труханова організатором корупційної схеми з привласнення понад 90 мільйонів гривень.
- У вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю заводу «Краян» за 185 мільйонів гривень у приватної компанії. Перед цим ця компанія купила цю будівлю за 11,5 мільйона гривень. Отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала переказати фіктивній компанії. Загалом у справі 12 фігурантів. Сума збитків — 92,6 мільйона гривень.
- 25 червня 2019 року прокурор попросив для Труханова покарання у вигляді 12 років тюремного увʼязнення, для інших обвинувачених — від семи до 11 років.
- 9 липня 2019 року Одеський суд виправдав Труханова у «справі «Краяна», однак у лютому 2021 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала це виправдальне рішення.
- 25 квітня 2023 року ВАКС змінив запобіжний захід Геннадію Труханову з особистого зобовʼязання на заставу 30,8 мільйона гривень.