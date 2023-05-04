Вищий антикорупційний суд арештував мера Одеси Геннадія Труханова із правом на заставу

Вищий антикорупційний суд дозволив арештувати мера Одеси Геннадія Труханова із правом на внесення застави у 13 мільйонів гривень.

Про це 4 травня повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Рішення суд ухвалив у справі щодо заводу «Краян». Слідство вважає, що у 2016 році Одеська міськрада придбала будівлю збанкрутілого заводу «Краян» за завищеною ціною, а різницю намагалися вивести через фіктивне підприємство. НАБУ вважає Труханова організатором корупційної схеми з привласнення понад 90 мільйонів гривень.