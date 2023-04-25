ВАКС змінив запобіжний захід для мера Одеси Труханова

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову з особистого зобовʼязання на заставу 30,8 млн гривень.

Його обвинувачують у привласненні 92 мільйонів гривень під час купівлі будівлі заводу «Краян», повідомляє Центр протидії корупції.

Прокурор попросив застосувати до мера запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави на суму 30 млн 866 тисяч грн.

Клопотання судді ВАКС задовольнили частково, застосувавши заставу понад 30 мільйонів гривень. Гроші Труханов має внести впродовж пʼяти днів.

Крім внесення застави, він повинен носити електронний браслет, утриматися від спілкування зі свідками, повідомляти про зміну роботи, місця проживання і зʼявлятися за викликом суду.

Труханову також заборонили покидати територію України без дозволу суду і зобов’язали здати закордонні паспорти. У разі невиконання зобовʼязань, заставу стягнуть в дохід бюджету.