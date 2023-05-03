Єврокомісія виділяє €500 мільйонів для збільшення виробництва боєприпасів. Їх передадуть Україні та країнам ЄС

Європейська комісія вирішила виділити €500 мільйонів, щоб наростити виробництво боєприпасів, які підуть на термінову допомогу Україні та поповнять запаси держав-членів ЄС.
Євросоюз намагається вирішити проблему нестачі боєприпасів і компонетнів до них, яка зараз існує. Тому блок збільшить оборонні виробничні потужності і профінансує спільні закупівлі.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що Європа посилить підтримку «мужніх воїнів України» цим Законом про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP).
«Це допоможе постачати Україні більше боєприпасів для захисту своїх громадян, а також зміцнить нашу європейську обороноздатність. Разом із державами-членами ми мобілізуємо ще €1 мільярд для збільшення потужностей у всій Європі», — додала вона.
Окрім коштів з бюджету ЄС, кожна країна блоку виділить свою частку, і разом вони нададуть ще €500 мільйонів.
- 20 березня країни-члени ЄС домовилися закупити для ЗСУ мільйон боєприпасів калібру 155 мм протягом наступних 12 місяців. У ЄС три напрями: один мільярд євро для негайної доставки, один мільярд євро — на спільні закупівлі, а також доручення нарощувати виробничі потужності. Видання Politico писало, що члени ЄС досі розмірковують, як саме реалізувати угоду, проте вони обіцяють прискорити процес.
- Нині оборонна промисловість Євросоюзу здатна виготовляти приблизно 25 тисяч снарядів на місяць. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, щоб відбивати атаки ворога та йти в контрнаступ, на місяць потрібно близько 90—100 тисяч боєприпасів калібру 155 і 105 мм.