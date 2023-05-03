Єврокомісія виділяє €500 мільйонів для збільшення виробництва боєприпасів. Їх передадуть Україні та країнам ЄС

Європейська комісія вирішила виділити €500 мільйонів, щоб наростити виробництво боєприпасів, які підуть на термінову допомогу Україні та поповнять запаси держав-членів ЄС.

Євросоюз намагається вирішити проблему нестачі боєприпасів і компонетнів до них, яка зараз існує. Тому блок збільшить оборонні виробничні потужності і профінансує спільні закупівлі.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що Європа посилить підтримку «мужніх воїнів України» цим Законом про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP).

«Це допоможе постачати Україні більше боєприпасів для захисту своїх громадян, а також зміцнить нашу європейську обороноздатність. Разом із державами-членами ми мобілізуємо ще €1 мільярд для збільшення потужностей у всій Європі», — додала вона.

Окрім коштів з бюджету ЄС, кожна країна блоку виділить свою частку, і разом вони нададуть ще €500 мільйонів.