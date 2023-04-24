У ЄС обіцяють прискорити реалізацію плану поставок Україні мільйона боєприпасів

У Європейському Союзі обіцяють прискорити реалізацію плану поставок Україні мільйона боєприпасів. Процес закупівель уже готується.

Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, пише «Європейська правда».

«Сьогодні ми говорили про потреби України. Можу сказати, що вже надано військової підтримки на понад €31 млрд. Ми продовжуємо виконувати свою обіцянку щодо мільярда євро на боєприпаси. Вже було надано близько тисячі ракет. Кількість боєприпасів зростає, і має швидко збільшитися найближчими днями», — сказав він.

За його словами, перший елемент домовленості для відшкодування видатків країн уже працює. Зараз Євросоюз працює над другим елементом — фінансування на суму мільярд євро на спільні закупівлі боєприпасів.

«Ми знаємо, що Україна невідкладно потребує боєприпасів та ракет. І вони потрібні їй для захисту своєї території. Ситуація не така, що росія не хоче зупинятися і Україна не хоче зупинятися. Росія не хоче зупиняти вторгнення, і Україна має далі захищатися. Саме так правильно пояснювати те, що там відбувається», — сказав Боррель.