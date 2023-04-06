Politico: У ЄС поки не можуть домовитися, хто вироблятиме боєприпаси для України

Країни-члени Європейського Союзу 20 березня домовилися закупити мільйон боєприпасів для України, але все ще розмірковують, як саме реалізувати угоду, пише Politico.

За інформацією джерел видання, посли ЄС зустрілися 5 квітня, щоб обговорити це питання, але не досягли значного прогресу.

Дипломати сперечаються, віддавати контракти зовнішнім виробникам чи залишити їх виключно європейським компаніям. За словами кількох джерел, Франція наполягає на тому, щоб гроші залишилися в межах ЄС. А Греція та Кіпр підтримують Париж, бо хочуть уникнути контрактів з турецькими виробниками.

Також Європейській комісії потрібно проаналізувати потенціал європейських компаній, перш ніж досягти остаточної угоди, адже є занепокоєння, що оборонній промисловості ЄС бракує потужностей, щоб швидко виготовляти бажану кількість снарядів.

Водночас посли ЄС узгодили план передачі Україні боєприпасів, які вже є на складах. Очікують, що його офіційно опублікують наступного тижня.

За даними Politico, ЄС планує реалізувати угоду про мільйон боєприпасів у три етапи:

Євросоюз виділить мільярд євро на відшкодування країнам, які можуть негайно віддати боєприпаси (і, можливо, ракети) зі своїх власних військових складів або перенаправити замовлення.

Потім він виділить ще мільярд євро на спільну закупівлю боєприпасів для України та заміну наданих Європою снарядів. Також блок хоче знайти способи збільшити виробництво зброї на роки вперед.

Зараз європейська оборонна промисловість може виготовляти близько 25 тисяч снарядів на місяць.