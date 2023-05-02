Євросоюз планує виробляти мільйон боєприпасів на рік. Це допоможе Україні та поповнить європейські запаси

Європейський Союз 3 травня оприлюднить план зі збільшення виробництва боєприпасів до мільйона на рік. На це виділять €500 мільйонів з бюджету ЄС, аналогічну суму нададуть країни-члени блоку, пише AFP.
Єврокомісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що європейська оборонна промисловість має перейти до режиму воєнної економіки, бо зараз вона «не може задовольнити потреби безпеки України та країн ЄС».
Щодня Україна витрачає тисячі снарядів, обмежуючи їхнє використання через недостатню кількість.
- 20 березня країни-члени ЄС домовилися закупити для ЗСУ мільйон боєприпасів калібру 155 мм протягом наступних 12 місяців. У ЄС три напрями: один мільярд євро для негайної доставки, один мільярд євро — на спільні закупівлі, а також доручення нарощувати виробничі потужності. Видання Politico писало, що члени ЄС досі розмірковують, як саме реалізувати угоду, проте вони обіцяють прискорити процес.
- Нині оборонна промисловість Євросоюзу здатна виготовляти приблизно 25 тисяч снарядів на місяць. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, щоб відбивати атаки ворога та йти в контрнаступ, на місяць потрібно близько 90—100 тисяч боєприпасів калібру 155 і 105 мм.