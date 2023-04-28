Ракетний удар по девʼятиповерхівці в Умані: відомо про 15 загиблих. Розбір завалів триває

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що в Умані станом на 13:32 28 квітня відомо про 15 загиблих і девʼятьох поранених через російський ракетний удар по девʼятиповерхівці. Серед загиблих — три дитини, пише начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Очільник МВС Ігор Клименко уточнив, що рятувальні роботи з розбору завалів продовжуватимуться протягом доби. За його словами, у підʼїзді будинку по вулиці Комарова, куди влучила російська ракета, зареєстровані 109 людей. Повністю знищені 27 із 46 квартир. Також снаряди пошкодили близько 10 будинків навколо і 30 автівок.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Уманська міська рада відкрила рахунок для допомоги постраждалим від ракетного удару.

Реквізити:

UA428999980314111931000023755

Отримувач: ГУК у Черк. Обл/тг м. Умань

ЄДРПОУ отримувача: 37930566

Банк отримувача: Казначейство України(ЕАП)

Код доходу: 50110000

Якщо ви захочете переказати гроші, то вказуйте у призначенні платежу: «Благодійна допомога для постраждалих 28.04.2023 в м. Умань».