На Київщині уламок збитої ракети влучив у багатоповерхівку. Постраждала дитина

У місті Українка на Київщині уламки російської ракети влучили в багатоповерхівку.
Про це повідомили в ОВА.
Уламки снаряду пошкодили квартири на 5 та 6 поверхах. Пожежу вдалося локалізувати о 05:30. Постраждала дитина, дівчинку доставили в «Охматдит».
Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов показав фото збитих російських ракет і наслідки влучання уламків в Українці.
Над Києвом Сили оборони України збили 11 ракет і два дрони. В Оболонському районі уламки перебили локальну лінію електромереж. Люди не постраждали.
- О четвертій ранку 28 квітня росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Вибухи лунали в Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Полтавській та інших областях.
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- У Дніпрі через ракетну атаку загинула жінка та дворічна дитина. Четверо людей отримали поранення.
- У небі над Україною Сили оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два дрони оперативно-тактичного рівня.