На Київщині уламок збитої ракети влучив у багатоповерхівку. Постраждала дитина

У місті Українка на Київщині уламки російської ракети влучили в багатоповерхівку.

Про це повідомили в ОВА.

Уламки снаряду пошкодили квартири на 5 та 6 поверхах. Пожежу вдалося локалізувати о 05:30. Постраждала дитина, дівчинку доставили в «Охматдит».

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов показав фото збитих російських ракет і наслідки влучання уламків в Українці.

Над Києвом Сили оборони України збили 11 ракет і два дрони. В Оболонському районі уламки перебили локальну лінію електромереж. Люди не постраждали.