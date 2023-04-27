ВАКС змінив запобіжні заходи ще двом обвинуваченим у справі одеського заводу «Краян»

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи тодішнім директору департаменту Одеської міськради Олексію Спектору та голові постійної комісії з питань комунальної власності Василю Шкрябаю.
Їх обвинувачують в участі у справі купівлі заводу «Краян», пише пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Тепер Олексій Спектор може внести заставу близько 1,3 мільйона гривень, а Василь Шкрябай — 6,7 мільйона гривень. Їхнє клопотання суд задовольнив частково.
Якщо вони внесуть заставу, то на них покладуть процесуальні обовʼязки: носити електронний браслет, зʼявлятися до суду за викликом, повідомляти про зміну місця проживання тощо.
- За даними слідства, у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю заводу «Краян» за 185 млн грн у приватної структури, яка на початку 2016 року купила його на аукціоні, організованому ліквідатором підприємства, за 11,5 млн грн. Отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала переказати компанії, як стверджують у прокуратурі, з ознаками фіктивності.
- Загалом у справі 12 фігурантів, вісьмом з яких вручили обвинувальний акт. 14 листопада Малиновський райсуд Одеси почав розглядати кримінальне провадження щодо Труханова й інших чиновників Одеської міськради. У травні 2019-го САП погодила зміну обвинувачення і знизила суму збитків до 92,6 млн грн.
- 25 червня 2019 року на засіданні Малиновського районного суду Одеси представник державного обвинувачення під час дебатів попросив для Труханова покарання у вигляді 12 років тюремного увʼязнення, для інших обвинувачених — від семи до 11 років. Окрім того, прокурори просили конфіскувати майно фігурантів справи і заборонити їм обіймати державні посади протягом трьох років.
- 9 липня 2019 року Одеський суд виправдав Труханова у «справі «Краяна», однак у лютому 2021 року стало відомо, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала це виправдальне рішення.
- 25 квітня 2023 року ВАКС змінив запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову з особистого зобовʼязання на заставу 30,8 млн гривень.