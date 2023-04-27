ВАКС змінив запобіжні заходи ще двом обвинуваченим у справі одеського заводу «Краян»

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи тодішнім директору департаменту Одеської міськради Олексію Спектору та голові постійної комісії з питань комунальної власності Василю Шкрябаю.

Їх обвинувачують в участі у справі купівлі заводу «Краян», пише пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Тепер Олексій Спектор може внести заставу близько 1,3 мільйона гривень, а Василь Шкрябай — 6,7 мільйона гривень. Їхнє клопотання суд задовольнив частково.

Якщо вони внесуть заставу, то на них покладуть процесуальні обовʼязки: носити електронний браслет, зʼявлятися до суду за викликом, повідомляти про зміну місця проживання тощо.