Порівняння некоректне. Міноборони прокоментувало дискусію довкола цін на харчування для ЗСУ та ГУР

Міністерство оборони України вважає некоректним порівняння ціни на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ та окремої військової частини Головного управління розвідки. [Напередодні видання «Наші гроші» заявило, що ГУР Міноборони закуповує харчі за цінами, які суттєво відрізняються від цін, за якими такі ж продукти купує Міноборони для ЗСУ].

Медіа взялись порівняти абсолютно неспівмірні речі, заявляють в Міністерстві, оскільки йдеться про харчування окремої військової частини ГУР безпосередньо за місцем постійної дислокації в місті Київ та Силами оборони на всіх напрямках.

В Міноборони наголосили, що для харчового забезпечення ЗСУ Міноборони закуповує «комплексну послугу» з організації харчування за Каталогом продуктів, ціни на які вже враховують логістику, у тому числі переважно доставку в райони ведення бойових дій. Послуга з організації харчування, по суті, це формат «їжа ходить за військовослужбовцем». Ціна послуги з організації харчування одного військовослужбовця становить від 137,04 грн до 144,06 грн на добу.

Як правило, особовий склад ГУР під час виконання бойових завдань забезпечується харчуванням за тим же принципом, що всі військовослужбовці ЗСУ — завдяки укладеним Міноборони договорам щодо послуг з організації харчування, пояснили в Міноборони.