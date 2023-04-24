Збірна України з футболу продовжить грати відбірковий етап на Євро-2024, попри участь збірної Білорусі

Збірна України з футболу продовжить грати у відбірковому етапі на Чемпіонат Європи 2024 року, попри участь збірної Білорусі. Раніше Міністерство молоді та спорту заборонили українським збірним брати участь у змаганнях, де є збірні росії та Білорусі.
Про це у своєму Facebook повідомив очільник УАФ Андрій Павелко.
Він зазначив, що Міністерство оперативно надіслало Асоціації розʼяснення щодо свого рішення. Там вказали, що оскільки УЄФА вирішило розводити під час жеребкування українські та білоруські футбольні команди, то заборона на участь українським збірним не діє. Якщо ж буде можливість очної зустрічі України та Білорусі — тоді заборона буде чинною.
- У січні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет рекомендував дозволити росіянам і білорусам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором, а потім розкритикував рішення українського уряду не допустити спортсменів до відбіркових змагань на Олімпіаду-2024, спільних із росіянами та білорусами. МОК заявив, що «уряди не вирішують, які спортсмени у яких міжнародних змаганнях можуть брати участь».
- Після цього Мінспорту, за рішенням уряду, заборонило збірним України брати участь у змаганнях, де будуть росіяни чи білоруси. Рекомендацію допустити тих до змагань підтримав голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.