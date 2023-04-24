Азербайджан встановив пункт пропуску на дорозі, що сполучає Вірменію і Нагірний Карабах

В Азербайджані 23 квітня заявили про встановлення прикордонного пункту пропуску на кордоні з Вірменією, на вʼїзді на Лачинську дорогу, що сполучає країну з Нагірним Карабахом.
Про це повідомляє «Радио Азатутюн».
У державній прикордонній службі Азербайджану заявили, що це було зроблено, «щоб запобігти незаконному перекиданню живої сили, боєприпасів, мін, а також інших засобів військового призначення з Вірменії для вірменських збройних формувань на території Азербайджану, і сприяти адекватному встановленню Вірменією в односторонньому порядку прикордонного пункту пропуску на вʼїзді на дорогу Лачин — Ханкенді на кордоні з Азербайджаном 22 квітня».
У МЗС Азербайджану зазначили, що контроль вʼїзду та виїзду здійснюватиметься у взаємодії з «російським миротворчим контингентом».
У Степанакерті назвали це «черговим грубим порушенням тристоронньої заяви 2020 року».
«Влада Республіки Арцах рішуче засуджує чергову провокацію з боку Азербайджану, вважаючи її злочинним кроком, спрямованим на посилення блокади Арцаху та етнічні чистки, що є порушенням як тристоронньої заяви, так і обовʼязкового для виконання рішення Міжнародного суду ООН та інших основних норм міжнародного права», — йдеться в заяві інформаційного штабу Нагірного Карабаху.
- Лачинський коридор, згідно з домовленостями після війни 2020 року, мав перейти Азербайджану після того, як він збудує нову дорогу з Нагірного Карабаху до Вірменії. До того часу коридор мали контролювати російські миротворці. Але наприкінці 2022 року Лачинський коридор перекрили азербайджанські активісти. В НКР назріває гуманітарна катастрофа, там уже є нестача необхідних товарів.
- У лютому цього року Міжнародний суд ООН зобовʼязав Азербайджан забезпечити вільний пропуск людей та транспорту до Нагірного Карабаху через Лачинський коридор.
- Того місяця Європейський Союз запустив цивільну місію на кордоні між Азербайджаном і Вірменією. Вона триватиме два роки.
- 30 березня 2023 року азербайджанська армія взяла під контроль Лачинський коридор, який був єдиною лінією комунікації між Вірменією та Нагірним Карабахом.