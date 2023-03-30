Азербайджан узяв під контроль Лачинський коридор, який був єдиною лінією комунікації між Вірменією та Нагірним Карабахом

Азербайджанська армія взяла під контроль Лачинський коридор, який був єдиною лінією комунікації між Вірменією та Нагірним Карабахом. Його утримували російські миротворці.
Про це пише Міноборони Азербайджану.
«У звʼязку з введенням в експлуатацію нової Лачинської дороги було взято під контроль кілька панівних висот, основних та допоміжних доріг, а також велику прикордонну територію між селами Джагазур та Забух Лачинського району», — зазначили там.
Таким чином Азербайджан фактично витіснив з Лачинського коридору російських миротворців, які повинні були контролювати його та забезпечувати комунікацію між Вірменією та Нагірним Карабахом.
У Вірменії спростували заяви, що нібито через Лачинський коридор перевозили військові вантажі.
«Це пропагандистська брехня, мета якої — легітимізувати можливу чергову ескалацію», — заявив премʼєр Нікол Пашинян.
- Лачинський коридор, згідно з домовленостями після війни 2020 року, мав перейти Азербайджану після того, як він збудує нову дорогу з Нагірного Карабаху до Вірменії. До того часу коридор мали контролювати російські миротворці. Але наприкінці 2022 року Лачинський коридор перекрили азербайджанські активісти. В НКР назріває гуманітарна катастрофа, там уже є нестача необхідних товарів.
- У лютому цього року Міжнародний суд ООН зобовʼязав Азербайджан забезпечити вільний пропуск людей та транспорту до Нагірного Карабаху через Лачинський коридор.
- У тому ж місяці Європейський Союз запустив цивільну місію на кордоні між Азербайджаном і Вірменією. Вона триватиме два роки.