Суд ООН зобовʼязав Азербайджан припинити блокаду Нагірного Карабаху

Міжнародний суд ООН зобовʼязав Азербайджан забезпечити вільний пропуск людей та транспорту до Нагірного Карабаху через Лачинський коридор. Відповідний позов подала Вірменія.

Про це йдеться в рішенні суду ООН.

Суд вирішив застосувати тимчасові заходи за вірменським позовом. Рішення підтримали 13 із 15 суддів. До ухвалення остаточного рішення суд зобовʼязав Азербайджан забезпечити безперешкодне пересування людей, транспортних засобів і вантажів Лачинським коридором.

Водночас суд не задовольнив вимоги Вірменії до Азербайджану про повне і негайне відновлення газопостачання та інших комунальних послуг у Нагірному Карабаху, оскільки Вірменія не надала доказів причетності Азербайджану до припинення подачі газу в регіон.

При цьому застосування тимчасових заходів за зустрічним позовом Азербайджану до Вірменії у зв’язку з «мінуванням території Азербайджану» судді відхилили одноголосно, оскільки Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, на основі якої розглядається спір, таких зобовʼязань не має.