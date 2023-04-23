Президент Угорщини ветувала анти-ЛГБТ закон. Його підтримував премʼєр Віктор Орбан

Президент Угорщини Каталін Новак наклала вето на закон, який Європейський Союз вважає дискримінаційним щодо ЛГБТ-спільноти. Вона закликала парламент вилучити параграф, що узаконює «доноси» владі про одностатеві сімʼї.
Про це пише Bloomberg із посиланням на лист Каталін Новак до Національної асамблеї.
У ньому президент заявила, що цей закон «не посилює, а радше послаблює захист фундаментальних цінностей» та суперечить законодавству Євросоюзу.
Bloomberg додає, що вето від Новак — це рідкісний випадок супротиву політиці премʼєр-міністра Віктора Орбана, який поступово обмежує права ЛГБТ і через це втрачає фінансування від ЄС. Після приходу Орбана до влади його партія заборонила одностатеві шлюби та всиновлення дітей одностатевими парами.
- 15 червня 2021 року парламент Угорщини ухвалив закон, який обмежує право молоді на отримання інформації про гомосексуальність і транссексуальність. Закон забороняє для дітей та молоді книжки, фільми та інші носії інформації, котрі показують будь-які інші види сексуальності, окрім гетеросексуальності. Також заборонені всі види реклами з гомосексуальними або трансгендерними людьми. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати цей закон, і назвала його «ганьбою».
- ЛГБТ-активісти в Угорщині та міжнародні організації різко розкритикували законопроєкт і порівняли його з російським законом 2013 року, що забороняє так звану гей-пропаганду.
- 7 серпня 2021 року уряд Угорщини обмежив продаж дитячих книг, в яких розповідається про ЛГБТ. Від місця продажу до шкіл і церков має бути щонайменше 200 метрів.
- 30 листопада 2021 року парламент Угорщини схвалив скликання національного референдуму з питань ЛГБТ у 2022 році.
- 7 квітня 2023 року більшість країн ЄС підтримали позов Єврокомісії проти анти-ЛГБТ законів Угорщини. До позову, який проголошує, що Угорщина порушила зобовʼязання перед ЄС, раніше приєдналися Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Фінляндія, Швеція, Нідерланди, Ірландія, Люксембург, Мальта, Португалія, Іспанія, Словенія.