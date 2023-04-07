Більшість держав ЄС підтримали позов Єврокомісії проти анти-ЛГБТ законів Угорщини

Уже 15 країн Європейського Союзу разом із Європарламентом приєдналися до позову Єврокомісії через законодавство Угорщини, яке порушує права ЛГБТ.
Як пише Nepszava, останніми, хто став на сторону Єврокомісії до крайнього терміну 6 квітня, були уряди Німеччини й Франції.
До позову, який проголошує, що Угорщина порушила зобовʼязання перед ЄС, раніше приєдналися Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Фінляндія, Швеція, Нідерланди, Ірландія, Люксембург, Мальта, Португалія, Іспанія, Словенія.
Суд Європейського Союзу з цього приводу відбудеться у другому півріччі 2023 року.
- 15 червня 2021 року парламент Угорщини ухвалив закон, який обмежує право молоді на отримання інформації про гомосексуальність і транссексуальність. Закон забороняє для дітей та молоді книжки, фільми та інші носії інформації, котрі показують будь-які види сексуальності, окрім гетеросексуальності. Також заборонені всі види реклами, в яких присутні гомосексуальні або трансгендерні люди. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати цей закон,і назвала його «ганьбою».
- ЛГБТ-активісти в Угорщині та міжнародні організації різко розкритикували законопроєкт і порівняли його з російським законом 2013 року, що забороняє так звану гей-пропаганду.
- 7 серпня 2021 року уряд Угорщини обмежив продаж дитячих книг, в яких розповідається про ЛГБТ. Від місця продажу до шкіл та церков має бути щонайменше 200 метрів.
- 30 листопада 2021 року парламент Угорщини схвалив скликання національного референдуму з питань ЛГБТ у 2022 році.