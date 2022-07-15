Єврокомісія подасть до суду на Угорщину через закон про ЛГБТ

Європейська комісія подасть два позови до суду на Угорщину — через закон проти ЛГБТ та відмову продовжити ліцензію мовника Klubradio, який критикує уряд.
Про це повідомляє Reuters.
«Європейська комісія вирішила подати на Угорщину до Суду ЄС через угорський закон, який дискримінує людей на підставі їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності», — зазначили в Брюсселі.
Другий позов до суду повʼязаний з відмовою Угорщини продовжити ліцензію мовника Klubradio. ЗМІ, в ефірі якого часто критикують політику уряду, було змушено припинити мовлення понад рік тому. Тепер Klubradio працює тільки онлайн.
«Ми боремося з атаками на незалежні ЗМІ за допомогою всіх інструментів, які в нас є», — заявила єврокомісар з питань цінностей і прозорості Віра Юрова.
Міністр юстиції Угорщини Юдіт Варга вважає, що справа Klubradio не загрожує свободі ЗМІ, а позов Єврокомісії щодо закону про ЛГБТ є «безпідставним».
«Членство в ЄС жодним чином не впливає на право Угорщини самостійно приймати рішення щодо захисту дітей відповідно до своєї національної ідентичності», — сказала вона.
- 15 червня 2021 року парламент Угорщини ухвалив закон, який обмежує право молоді на отримання інформації про гомосексуальність і транссексуальність. Закон забороняє для дітей та молоді книжки, фільми та інші носії інформації, котрі показують будь-які види сексуальності, окрім гетеросексуальності. Також заборонені всі види реклами, в яких присутні гомосексуальні або трансгендерні люди. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати цей закон і назвала його «ганьбою»
- ЛГБТ-активісти в Угорщині та міжнародні організації різко розкритикували законопроєкт і порівняли його з російським законом 2013 року, що забороняє так звану гей-пропаганду.
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