Закупівлі продуктів для армії: Колишній заступник міністра та керівник департаменту Міноборони отримали підозри

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому заступнику міністра оборони Ігорю Халімону та колишньому очільнику департаменту державних закупівель Міністерства оборони Костянтину Ступаку. Вони під час закупівлі продуктів для армії завдали збитків державі на мільйони гривень.

Про це ДБР оголосило 21 квітня, а імена «Бабелю» назвали джерела у правоохоронних органах.

У грудні 2020 — січні 2021 років Костянтин Ступак уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування Збройних сил України на 2021 рік. Надалі, за вказівкою Ігоря Халімона, він незаконно підписав з постачальниками вісім додаткових угод з невигідними умовами.

Через це у військових частин були додаткові витрати під час перерозподілу запасів продовольства. ДБР викрило оборудку в жовтні 2021 року.