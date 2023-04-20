ДБР повідомило про підозру офіцеру з Івано-Франківська, який побив строковика

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині, який знущався з військовослужбовця та бив його.
Про це ДБР повідомило 20 квітня.
Офіцера підозрюють у перевищенні службових повноважень, йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Також ДБР розслідує ще два випадки перевищення службових повноважень цим офіцером щодо інших солдатів.
Держбюро розслідувань просить суд арештувати офіцера з можливістю внесення застави у 800 тисяч гривень.
18 квітня в мережі поширилось відео, на якому офіцер Національної гвардії побив солдата-строковика в Івано-Франківську. Керівництво Нацгвардії заявило, що розпочало службову перевірку.
- 11 березня в соцмережах поширилося відео побиття офіцером солдата-строковика у 190 навчальному центрі в селищі Гуйва (Житомирська область). На відео командир 2 взводу роти охорони, молодший лейтенант Віктор Вітусевич бив ногами солдата. Військовослужбовці цієї частини поскаржилися, що таке відбувається систематично. Вітусевич заявляв, що солдат був пʼяним, що й викликало таку реакцію. 16 березня Вітусевич отримав підозру за фактом перевищення службових повноважень, 17 березня його відправили під домашній арешт на два місяці.
- 19 квітня стало відомо про побиття військовослужбовця у військовій частині міста Володимир на Волині. Побитого виявили тільки за добу після інциденту, нині він перебуває в лікарні. У нього діагностували черепно-мозкову травму, численні гематоми та перелом носа.