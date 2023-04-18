У мережі поширюють відео, де офіцер бʼє строковика Нацгвардії. Там уже розпочали службову перевірку

У мережі поширюється відео, на якому нібито офіцер Національної гвардії побив солдата-строковика в Івано-Франківську. Керівництво Нацгвардії заявило, що розпочало службову перевірку.
Також про інцидент повідомили до Територіального управління Державного бюро розслідування, яке розташоване у Львові.
«У сучасній армії та у сталому суспільстві немає місця для приниження честі та гідності людини, зокрема й військовослужбовця», — заявила Нацгвардія.
«Суспільному» у Західному управлінні Нацгвардії повідомили, що офіцера відсторонили від службових обовʼязків.
Пізніше Державне бюро розслідувань повідомило, що розслідує факти знущання офіцера з військовослужбовця за фактом перевищення службових повноважень. Офіцеру загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.
ДБР також пише, що вдалося встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини.
- 11 березня в соцмережах поширилося відео побиття офіцером солдата-строковика у 190 навчальному центрі в селищі Гуйва (Житомирська область). На відео командир 2 взводу роти охорони, молодший лейтенант Віктор Вітусевич бив ногами солдата. Військовослужбовці цієї частини поскаржилися, що таке відбувається систематично. Вітусевич заявляв, що солдат був у стані алкогольного спʼяніння, що й викликало таку реакцію. 16 березня Вітусевич отримав підозру за фактом перевищення службових повноважень, 17 березня його відправили під домашній арешт на два місяці.