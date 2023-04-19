ДБР розслідує побиття військового на Волині. Офіцер розбив йому голову і залишив помирати

Працівники Держбюро розслідувань розслідують побиття військовослужбовця у військовій частині міста Володимир на Волині. Підозру офіцеру, який це скоїв, поки не висували.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Як стверджують родичі потерпілого, побив його старший за званням службовець за те, що «зайшов не в ту кабінку в душі».

Побитого виявили тільки за добу після інциденту, нині він перебуває в лікарні. У нього діагностували черепно-мозкову травму, численні гематоми і перелом носа.

«На фотографіях мій брат Грищук Анатолій, військовий 14 бригади, який був жорстоко побитий старшим лейтенантом Арійчуком Василем Тарасовичом (який на третьому фото) за те, що брат зайшов митись не в ту кабінку. Він його збив з ніг і відгамселив ногами по голові (захищатись не міг, бо ще не повністю відновився після тяжкого поранення). Цей нелюд покинув його стікати кровʼю. Коли брата знайшли, від травм в нього відмовили ноги, бо мав велику гематому голови», — зазначила сестра потерпілого Наталія Мендель.

У коментарі телеканалу «Аверс» сам потерпілий розповів, що після побиття лейтенант змусив його прибрати в душовій. Тоді чоловік пішов у пральню і самотужки вийти звідти вже не міг: у нього відмовили ноги.

Триває розслідування за фактом перевищення військовою службовою особою влади під час дії воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.