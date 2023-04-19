Україна та Туреччина домовилися про відновлення реєстрації та інспектування суден в рамках «зернової угоди»

Україна та Туреччина дійшли згоди щодо поновлення інспектування суден, які заходять до українських портів для завантаження збіжжя.
Про це заявив віцепремʼєр з відновлення України Олександр Кубраков після зустрічі з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.
Він нагадав, що з 10 квітня росія припинила реєстрацію нового флоту для участі в «зерновій ініціативі» та відмовилась працювати за планами українських портів. Таким чином росія фактично зупинила вхід до Чорного моря нових суден, які потрібні для завантаження зерна.
Як зазначає Кубраков, у вівторок, 18 квітня, українська сторона запропонувала провести хоча б по дві інспекції вихідного та вхідного флоту. Пропозицію підтримала турецька сторона, але її не реалізували через позицію рф.
«Вимоги контролювати та втручатися в роботу українських портів є неприйнятними для нас», — наголосив він.
Кубраков зазначив, що попри поновлення інспекції суден, Україна продовжить робочі консультації з ООН та Туреччиною щодо шляхів забезпечення повноцінного виконання зернової угоди з дотримання зобовʼязань усіх сторін та процедур СКЦ.
- 22 липня 2022 року росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду росія та Україна підписували окремо — кожен із ООН і Туреччиною. Підписів України та росії одночасно на одному документі немає. На початку серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- 17 листопада 2022 року угоду офіційно продовжили ще на чотири місяці.
- 13 березня російська сторона після перемовин із представниками ООН погодилася на продовження «зернової угоди», але лише на 60 днів. Однак подальша позиція росії залежатиме від «прогресу стосовно експорту російської агропродукції». У рф хочуть, щоб Захід послабив санкції для російського продовольства та добрив.
- Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков вважає, що позиція росії продовжити «зернову угоду» на 60 днів суперечить цій угоді, адже подовжувати можна щонайменше на 120 днів.