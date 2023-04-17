Росія знову заблокувала інспекції суден у Босфорі. «Зернова угода» під загрозою

Росія вдруге заблокувала інспекції суден у територіальних водах Туреччини, повідомляють у Міністерстві інфраструктури України.
З 10 квітня російська сторона в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану.
Натомість росіяни формують власний план інспекцій, вибираючи суда з черги на свій розсуд. Через це вдруге за девʼять місяців роботи «зернової угоди» немає інспекційного плану, а жодне судно не проінспектоване. Це загрожує роботі ініціативи.
Від листопада 2022 року росіяни під різними приводами саботують та затягують інспекції — через це світовий ринок не доотримав 15—18 млн тонн української агропродукції.
З квітня 2023 року російська сторона намагається навʼязати власні критерії визначення конкретних суден, що працюватимуть у рамках «зернової угоди». Зокрема, з 14 квітня росіяни без жодних пояснень відмовляють у реєстрації трьох суден (два з яких прямують на Китай), на які вже очікує вантаж в українському порту «Південний».
- 22 липня 2022 року росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду росія та Україна підписували окремо — кожен із ООН і Туреччиною. Підписів України та росії одночасно на одному документі немає. На початку серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- 17 листопада 2022 року угоду офіційно продовжили ще на чотири місяці.
- 13 березня російська сторона після перемовин із представниками ООН погодилася на продовження «зернової угоди», але лише на 60 днів. Однак подальша позиція росії залежатиме від «прогресу стосовно експорту російської агропродукції». У рф хочуть, щоб Захід послабив санкції для російського продовольства та добрив.
- Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков вважає, що позиція росії продовжити «зернову угоду» на 60 днів суперечить цій угоді, адже подовжувати можна щонайменше на 120 днів.