WSJ: Одним із адміністраторів проросійського каналу, де вперше зʼявилися злиті документи Пентагону, була колишня офіцерка ВМС США

Одним із адміністраторів проросійського англомовного Telegram-каналу Donbass Devushka була колишня офіцерка Військово-морських сил США Сара Білс. Саме в цьому каналі вперше у Telegram зʼявилися злиті документи Пентагону.

Про це пише The Wall Street Journal.

Після появи документів у цьому каналі вони почали поширюватися у проросійському сегменті — і саме тоді на них вперше звернули увагу західні ЗМІ. Крім того, один із документів, опублікованих на каналі Donbass Devushka, був відредагований. На ньому суттєво занизили російські втрати та завищили українські.

Сама ж Сара Білс підтвердила, що була одним із 15 адміністраторів цього каналу. Але вона запевняє, що публікацію зі злитими документами опублікував інший адміністратор. Зараз цей пост вже видалений з каналу.

Сара Білс служила в ВМС США до листопада 2022 року і, скоріше за все, не мала доступу до секретної інформації. Вона була техніком із авіаційного електронного обладнання.

У Telegram-каналу Donbass Devushka понад 65 тисяч підписників. Його ведуть нібито від імені «дівчини з Донбасу», яка підтримує росію. Там публікується російська пропаганда, різні подкасти з гостями, які підтримують росію та виступають проти допомоги Україні.

Сара Білс розповіла, що пішла з військової служби за медичними показаннями після посттравматичного стресового розладу. При цьому її звільнили з нижчим званням, ніж вона отримала під час служби. Як сказала її колишня колега Рейчел Стівенс журналістам, люди з такими посадою та званням, як Білс, мають доступ до надсекретної інформації.