В Україні запевняють, що злиті документи Пентагону не вплинуть на військові плани

В Україні кажуть, що злиті документи Пентагону не вплинуть на українські військові плани. Це стосується і майбутнього контрнаступу.
Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк в інтервʼю The Wall Street Journal.
За його словами, витік документів «не має оперативного значення».
«Вони не впливають ані на лінію фронту, ані на плани Генштабу», — пояснив Подоляк.
- 6 квітня стало відомо, що в соцмережах (Twitter і Telegram) опублікували засекречені військові документи, які стосуються контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії. Опубліковані документи, схоже, відрізняються від початкового варіанту — там завищені американські оцінки втрат української армії та занижена імовірна кількість убитих росіян. Але фото графіків поставок зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів виглядають автентично. У Пентагоні проводять власне розслідування.
- 7 квітня стало відомо, що в мережі опублікували другу партію секретних документів американської влади. У них ідеться не лише про Україну, але й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, дії для боротьби з тероризмом і суперництво з Китаєм.
- 9 квітня Bellingcat повідомив, що документи з Пентагону почали зʼявлятися в інтернеті ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах, де спілкувалися фанати відеоігор.
- 10 квітня в Пентагоні підтвердили, що через витік документів публічною стала «дуже чутлива секретна» інформація. 13 квітня ФБР заарештувало підозрюваного у витоку секретних даних Пентагону — 21-річного Джека Тейшейру.