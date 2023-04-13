Жіноча тенісна асоціація повертається до Китаю — після скандалу зі «зґвалтуванням» тенісистки Пен Шуай

Жіноча тенісна асоціація (WTA) відновить цьогорічні турніри в Китаї. Організація погодилась з тим, що уряд Китаю не буде розслідувати звинувачення у сексуальних домаганнях від колишньої тенісистки Пен Шуай.

Про це повідомляє BBC.

WTA наприкінці 2021 року призупинила свої заходи в Китаї і заявила, що не повернеться доти, доки не буде розслідування і не буде доказів безпеки для тенісистки.

«Ми займаємося цим вже 16 місяців, і ми переконані, що наразі наші прохання не будуть задоволені. Продовжувати дотримуватися тієї ж стратегії немає сенсу, і потрібен інший підхід. Сподіваюся, що, повернувшись, можна буде досягти більшого прогресу», — заявив виконавчий директор WTA Стів Саймон в інтервʼю BBC Sport.