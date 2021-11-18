WTA не може звʼязатись із китайською тенісисткою. Вона зникла після звинувачень колишнього премʼєра у домаганнях

Жіноча тенісна асоціація занепокоєна долею китайської тенісистки Пен Шуай, яка зникла після того, як повідомила до примус до сексу із колишній премʼєр-міністром країни і не виходить на звʼязок.

Про це йдеться у заяві Womenʼs Tennis Association.

«Пен Шуай виявила неймовірну мужність, описавши звинувачення у сексуальному посяганні з боку колишнього високопосадовця китайського уряду. WTA та решті світу потрібні незалежні та перевірені докази того, що вона у безпеці. Я не раз намагався звʼязатися з нею через різні форми звʼязку, але безуспішно. Пен Шуай повинна мати можливість вільно говорити, без примусу або залякування з боку будь-якого джерела. Її твердження про сексуальне посягання має поважатися, розслідуватися з повною прозорістю та без цензури», — заявив глава WTA Стів Саймон.

На початку листопада Шуай у своєму акаунті у китайській соціальній мережі Weibo розповіла, що її примушували до сексу з Чжаном Гаолі, який обіймав посаду премʼєр-міністра Китаю в 2013 — 2018 роках. Однак спортсменка швидко видалила пост і відтоді про неї нічого не чутно. Після цього WTA закликала провести розслідування.

17 листопада китайський державний телеканал CGTN опублікував листа, який начебто написала Шуай у відповідь на заклик до слідства від Жіночої тенісної асоціації. У ньому йдеться наступне: «Що стосується останніх новин, які опублікували на сайті WTA, то їх зміст я не підтверджувала, вони були опубліковані без моєї згоди. Твердження про сексуальне насильство не відповідають дійсності. Я не зникла, я у безпеці. Я просто відпочивала вдома, зі мною все гаразд. Якщо WTA опублікує ще будь-які новини про мене, будь ласка, узгодьте їх зі мною».