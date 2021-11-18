WTA не может связаться с китайской теннисисткой. Она исчезла после обвинений бывшего премьера в домогательстве

Женская теннисная ассоциация обеспокоена судьбой китайской теннисистки Пэн Шуай, которая исчезла после того как сообщила о том, что ее принуждали к сексу с бывшим премьер-министром страны, и теперь не выходит на связь.

Об этом говорится в заявлении Womenʼs Tennis Association.

«Пэн Шуай проявила невероятное мужество, описав обвинения в сексуальном посягательстве со стороны бывшего высокопоставленного чиновника китайского правительства. WTA и остальному миру нужны независимые и проверенные доказательства того, что она в безопасности. Я не раз пытался связаться с ней через разные формы связи, но безуспешно. Пэн Шуай должна иметь возможность свободно говорить, без принуждения или устрашения со стороны любого источника. Ее утверждение о сексуальном посягательстве должно уважаться, расследоваться с полной прозрачностью и без цензуры», — заявил глава WTA Стив Саймон.

В начале ноября Шуай в своем аккаунте в китайской социальной сети Weibo рассказала, что ее принуждали к сексу с Чжаном Гаоли, который занимал пост премьер-министра Китая в 2013—2018 годах. Однако спортсменка быстро удалила пост, и с тех пор о ней ничего не слышно. После этого WTA призвала провести расследование.

17 ноября китайский государственный телеканал CGTN опубликовал письмо, которое якобы написала Шуай в ответ на призыв к следствию от Женской теннисной ассоциации. В нем говорится следующее: «Что касается последних новостей, опубликованных на сайте WTA, то их содержание я не подтверждала, они были опубликованы без моего согласия. Утверждения о сексуальном насилии не соответствуют действительности. Я не исчезла, я в безопасности. Я просто отдыхала дома, со мной все хорошо. Если WTA опубликует еще какие-либо новости обо мне, пожалуйста, согласуйте их со мной».