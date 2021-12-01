Тенісна асоціація призупиняє проведення всіх турнірів у Китаї через зникнення спортсменки Пен Шуай

Жіноча тенісна асоціація (WTA) припиняє проведення турнірів у Китаї. Причиною цього став тиск на відому китайську тенісистку Пен Шуай з боку влади Китаю.
Про це йдеться у заяві очільника асоціації Стіва Саймона.
Він зазначив, що попри те, що китайська влада показала тенісистку і сама вона розповіла, де перебуває, асоціація має певні сумніви, що Пен Шуай перебуває у безпеці і не зазнає тиску, цензури чи залякування.
«Все це є неприйнятним і не може стати прийнятним. Якщо впливові люди зможуть заглушити голоси жінок і приховати звинувачення у сексуальному насильстві, то основа, на якій було засновано WTA, — рівність жінок — зазнає колосальної невдачі. Я не допущу і не можу допустити, щоб це сталося з WTA та її гравцями. В результаті та за повної підтримки Ради директорів WTA я оголошую про негайне призупинення всіх турнірів WTA у Китаї, включно з Гонконгом. З чистою совістю я не розумію, як я можу просити наших спортсменів змагатися там, коли Пен Шуай не дозволяють вільно спілкуватися і, мабуть, на неї тиснуть, щоб вона спростувала свої звинувачення у сексуальному насильстві», — пояснив Саймон.
Він висловив жаль, що довелося піти на цей крок, оскільки тенісні спільноти у Китаї та Гонконзі «сповнені прекрасними людьми». Але Саймон підкреслив, що у зв’язку з цією ситуацією хвилюється за безпеку тенісисток та членів організації у разі проведення заходів у Китаї.
Пен Шуай — китайська тенісистка, яка відома витривалістю на корті. Вона грає двома руками з обох боків, використовуючи дуже плоскі удари. Шуай — переможниця 25 турнірів WTA (у двох із них в одиночному розряді) і колишня перша ракетка світу у парному рейтингу.
- На початку листопада Шуай у своєму акаунті у китайській соціальній мережі Weibo розповіла, що її примушували до сексу з Чжаном Гаолі, який обіймав посаду премʼєр-міністра Китаю в 2013—2018 роках. Однак спортсменка швидко видалила пост, і відтоді про неї нічого не було чути. Після цього WTA закликала провести розслідування.
- 17 листопада китайський державний телеканал CGTN опублікував листа, якого начебто написала Шуай у відповідь на заклик до розслідування від Жіночої тенісної асоціації. У ньому йдеться про наступне: «Що стосується останніх новин, які опублікували на сайті WTA, то їхній зміст я не узгоджувала, вони були опубліковані без моєї згоди. Твердження про сексуальне насильство не відповідають дійсності. Я не зникла, я у безпеці. Я просто відпочивала вдома, зі мною все гаразд. Якщо WTA опублікує ще якісь новини про мене, будь ласка, узгодьте їх зі мною».
- 20 і 21 листопада Шуай зʼявилася на держтелеканалі, але Жіноча тенісна асоціація засумнівалася в поданій інформації. Після цього тенісистка особисто зв’язалася з чиновниками Міжнародного олімпійського комітету.