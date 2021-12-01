Тенісна асоціація призупиняє проведення всіх турнірів у Китаї через зникнення спортсменки Пен Шуай

Жіноча тенісна асоціація (WTA) припиняє проведення турнірів у Китаї. Причиною цього став тиск на відому китайську тенісистку Пен Шуай з боку влади Китаю.

Про це йдеться у заяві очільника асоціації Стіва Саймона.

Він зазначив, що попри те, що китайська влада показала тенісистку і сама вона розповіла, де перебуває, асоціація має певні сумніви, що Пен Шуай перебуває у безпеці і не зазнає тиску, цензури чи залякування.

«Все це є неприйнятним і не може стати прийнятним. Якщо впливові люди зможуть заглушити голоси жінок і приховати звинувачення у сексуальному насильстві, то основа, на якій було засновано WTA, — рівність жінок — зазнає колосальної невдачі. Я не допущу і не можу допустити, щоб це сталося з WTA та її гравцями. В результаті та за повної підтримки Ради директорів WTA я оголошую про негайне призупинення всіх турнірів WTA у Китаї, включно з Гонконгом. З чистою совістю я не розумію, як я можу просити наших спортсменів змагатися там, коли Пен Шуай не дозволяють вільно спілкуватися і, мабуть, на неї тиснуть, щоб вона спростувала свої звинувачення у сексуальному насильстві», — пояснив Саймон.

Він висловив жаль, що довелося піти на цей крок, оскільки тенісні спільноти у Китаї та Гонконзі «сповнені прекрасними людьми». Але Саймон підкреслив, що у зв’язку з цією ситуацією хвилюється за безпеку тенісисток та членів організації у разі проведення заходів у Китаї.

Пен Шуай — китайська тенісистка, яка відома витривалістю на корті. Вона грає двома руками з обох боків, використовуючи дуже плоскі удари. Шуай — переможниця 25 турнірів WTA (у двох із них в одиночному розряді) і колишня перша ракетка світу у парному рейтингу.