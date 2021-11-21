Топтенісистка Пен Шуай зʼявилася на публіці після загадкового зникнення. Перед цим вона заявила про сексуальні домагання

На початку листопада китайська спортсменка Пен Шуай зникла з публічного простору після заяви про зґвалтування одним з очільників компартії Китаю. Утім після закликів ООН та медійної активності тенісистку таки показали — вона зʼявилася в ефірі державного телебачення.

Влада запевняє, що Пен була гостем на тенісному турнірі у Пекіні, пише ВВС.

Утім Світова тенісна асоціація назвала ці фотографії та відеозаписи «недостатніми і такими, що не відображають реальності».

Організація наголосила, шщо досі не може звʼязатися зі спортсменкою, бо вона не виходить на звʼязок. При цьому давній друг Пен — Дін, заявив, що її телефон постійно включений і з нею можна вийти на звʼязок.

Тим часом у Twitter зірки тенісу запустили флешмоб із тегом #whereispengshuai, а також закликали китайський уряд розповісти про місцеперебування Пен Шуай.

Коли та чому зникла тенісистка

На початку листопада Шуай у своєму акаунті у китайській соціальній мережі Weibo розповіла, що її примушували до сексу з Чжаном Гаолі, який обіймав посаду премʼєр-міністра Китаю в 2013—2018 роках. Однак спортсменка швидко видалила пост, і відтоді про неї нічого не чути. Після цього WTA закликала провести розслідування.

17 листопада китайський державний телеканал CGTN опублікував листа, якого начебто написала Шуай у відповідь на заклик до розслідування від Жіночої тенісної асоціації. У ньому йдеться наступне: «Що стосується останніх новин, які опублікували на сайті WTA, то їхній зміст я не узгоджувала, вони були опубліковані без моєї згоди. Твердження про сексуальне насильство не відповідають дійсності. Я не зникла, я у безпеці. Я просто відпочивала вдома, зі мною все гаразд. Якщо WTA опублікує ще якісь новини про мене, будь ласка, узгодьте їх зі мною».