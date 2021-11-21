Топ-теннисистка Пэн Шуай появилась на публике после загадочного исчезновения. Перед этим она заявила о сексуальных домогательствах

В начале ноября китайская спортсменка Пэн Шуай исчезла из публичного пространства после заявления об изнасиловании одним из глав компартии Китая. Впрочем, после призывов ООН и медийной активности теннисистку показали — она появилась в эфире государственного телевидения.

Власти уверяют, что Пэн была гостем на теннисном турнире в Пекине, пишет BBC.

Однако Мировая теннисная ассоциация назвала эти фотографии и видеозаписи «недостаточными и не отражающими реальности».

Организация подчеркнула, что до сих пор не может связаться со спортсменкой и она сама не выходит на связь. При этом давний друг Пен — Дин, заявил, что ее телефон постоянно включен и с ней можно выйти на связь.

Тем временем в Twitter звезды тенниса запустили флешмоб с тегом #whereispengshuai, а также призвали китайское правительство рассказать о местонахождении Пэн Шуай.

Когда и почему исчезла теннисистка

В начале ноября Шуай в своем аккаунте в китайской социальной сети Weibo рассказала, что ее принуждали к сексу с Чжаном Гаоли, который занимал пост премьер-министра Китая в 2013—2018 годах. Однако спортсменка быстро удалила пост, и с тех пор о ней ничего не слышно. После этого WTA призвала провести расследование.

17 ноября китайский государственный телеканал CGTN опубликовал письмо, которое якобы написала Шуай в ответ на призыв к расследованию от Женской теннисной ассоциации. В нем говорится следующее: «Что касается последних новостей, опубликованных на сайте WTA, то их содержание я не согласовывала, они были опубликованы без моего согласия. Утверждения о сексуальном насилии не соответствуют действительности. Я не исчезла, я в безопасности. Я просто отдыхала дома, со мной все хорошо. Если WTA опубликует еще какие-либо новости обо мне, пожалуйста, согласуйте их со мной».