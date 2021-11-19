Топ-теннисистка Пэн Шуай исчезла после заявления об изнасиловании главой компартии Китая. ООН требует расследовать дело

Организация Объединенных Наций призвала Китай сообщить, где находится теннисистка Пэнг Шуай. Спортсменка загадочно исчезла после того, как публично обвинила в изнасиловании одного из руководителей Коммунистической партии.

Об этом сообщает The Guardian.

«Важно получить правдивую информацию о ее местонахождении и состоянии здоровья. Мы настаиваем на проведении прозрачного расследования заявлений теннисистки о сексуальном насилии», — заявила Лиз Троэссел, пресс-секретарь комиссара ООН по правам человека.

Когда и почему исчезла теннисистка

В начале ноября Шуай в своем аккаунте в китайской социальной сети Weibo рассказала, что ее принуждали к сексу с Чжаном Гаоли, который занимал пост премьер-министра Китая в 2013—2018 годах. Однако спортсменка быстро удалила пост, и с тех пор о ней ничего не слышно. После этого WTA призвала провести расследование.

17 ноября китайский государственный телеканал CGTN опубликовал письмо, которое якобы написала Шуай в ответ на призыв к следствию от Женской теннисной ассоциации. В нем говорится следующее: «Что касается последних новостей, опубликованных на сайте WTA, то их содержание я не подтверждала, они были опубликованы без моего согласия. Утверждения о сексуальном насилии не соответствуют действительности. Я не исчезла, я в безопасности. Я просто отдыхала дома, со мной все хорошо. Если WTA опубликует еще какие-либо новости обо мне, пожалуйста, согласуйте их со мной».