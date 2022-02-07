Китайська тенісистка Пен Шуай назвала «великим непорозумінням» свою заяву про зґвалтування

Китайська тенісистка Пен Шуай назвала «великим непорозумінням» свою заяву про сексуальні домагання з боку китайського високопосадовця.

Про це повідомляє National Public Radio.

«Мій допис у соцмережі викликав величезне непорозуміння з боку зовнішнього світу. Сподіваюся, що зміст цього допису більше не буде хибно трактуватися», — сказала Пен Шуай і додала, що ніколи не заявляла про домагання.

Вона наголосила, що її особисте життя не повинно висвітлюватися у спорті та політиці.

На початку листопада 2021 року Шуай у своєму акаунті у китайській соціальній мережі Weibo розповіла, що її примушували до сексу з Чжаном Гаолі, який обіймав посаду премʼєр-міністра Китаю в 2013—2018 роках. Однак спортсменка швидко видалила пост, і відтоді про неї нічого не було чути. Після цього WTA закликала провести розслідування, а потім тенісна асоціація призупинила проведення всіх турнірів у Китаї.