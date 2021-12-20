Китайська тенісистка Пен Шуай відмовилась від своїх слів про примус до сексу з боку колишнього чиновника

Китайська зірка тенісу Пен Шуай дала перше інтервʼю після своїх слів про примус до сексу з боку колишнього віцепремʼєр-міністра країни. Цього разу вона спростувала свої ж звинувачення у сексуальному насильстві.

Спортсменка дала відеоінтервʼю сінгапурській газеті Lianhe Zaobao, цитує BBC.

Пен Шуай сказала, що довкола її посту виникло «багато непорозумінь»: «Я ніколи не говорила і не писала про те, що хтось зґвалтував мене. Цей момент слід підкреслити дуже чітко». У її дописі на початку листопада у китайській соціальній мережі Weibo вона звинувачувала колишнього віцепремʼєра Чжана Гаолі у примушенні її до сексу з ним.

Також вона спростувала повідомлення про те, що вона була під спостереженням: «Навіщо комусь контролювати [мене?] [Я] завжди була дуже вільною».