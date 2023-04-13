Витік документів Пентагону: США вважають, що генсек ООН потурає росії

Вашингтон уважно стежив за генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем через підозри в його надмірній поступливості щодо росії.

Про це свідчать документи Пентагону, пише BBC.

В одному з файлів йшлося, що «Гутерреш настільки прагнув зберегти [чорноморську зернову] угоду, що був готовий піти назустріч інтересам росії» і нібито докладав зусиль, щоб покращити можливості російського експорту, «навіть коли це стосувалося російських юридичних чи фізичних осіб, які перебувають під санкціями».

У Пентагоні оцінили дії генсека ООН в лютому як такі, що підірвали широкі зусилля для притягнення росії до відповідальності за війну проти України.

ООН відреагувала на ці документи та заявила, що обурена подібними припущеннями. Представник ООН, який залишився анонімним, сказав журналістам, що організація робить «усе можливе», аби знизити ціни на продовольство, помʼякшити вплив російсько-української війни на найбідніші верстви населення світу тощо.