Politico: Іран таємно домовляється з Китаєм і росією про придбання складових для ракетного палива

Китай і росія таємно домовляються з Іраном про поповнення запасів складових для ракетного палива.
Про це пише Politico з посиланням на неназваних дипломатів, обізнаних у цьому питанні.
За їхніми даними, Тегеран провів одночасні переговори з чиновниками та підконтрольними уряду організаціями обох країн. Зокрема, із російською державною хімічною компанією «Анозіт» обговорювали придбання великої кількості перхлорату амонію — основного інгредієнта твердого палива, що використовується для запуску ракет.
У Пекіні іранський дипломат Саджад Ахадзаде, який є радником Тегерану з питань технологій в Китаї, очолив переговори про придбання перхлорату амонію. Однак дипломати зазначили, що не знають, про які саме китайські компанії йдеться.
Точна кількість перхлорату амонію, яку Іран хоче придбати, невідома, але джерела Politico вважають, що його вистачить для тисячі ракет, зокрема на ракету Zolfaghar, яка має радіус дії 700 кілометрів. За словами дипломатів, якщо сторони домовляться, деякі із цих ракет можуть використати проти України.
Відповідно до резолюції ООН, ухваленої у 2015 році, країнам заборонено постачати Ірану перхлорат амонію без дозволу Радбезу ООН.
- Перхлорат амонію — ключовий компонент твердого ракетного палива, яке часто використовується у військових цілях завдяки своїй надійності та тривалому терміну зберігання. Більшість іранських високоточних і балістичних ракет малої дальності працюють на твердопаливних двигунах. Аналітики кажуть, що країна також використовує це паливо для розробки ракет великої дальності під прикриттям своїх космічних програм.
- 1 листопада 2022 року видання CNN із посиланням на західних чиновників, які уважно стежать за програмою озброєння Ірану, написало, що Іран планує передати росії приблизно тисячу балістичних ракет і дронів для війни проти України.
- 23 лютого 2023 року НАТО побачило ознаки того, що Китай «розглядає і, можливо, планує» відправити зброю до росії, щоб допомогти їй у війні в Україні. Глава Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс 26 лютого заявив, що «впевнений» у тому, що Китай розглядає можливість відправити зброю до росії.
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