Politico: Іран таємно домовляється з Китаєм і росією про придбання складових для ракетного палива

Китай і росія таємно домовляються з Іраном про поповнення запасів складових для ракетного палива.

Про це пише Politico з посиланням на неназваних дипломатів, обізнаних у цьому питанні.

За їхніми даними, Тегеран провів одночасні переговори з чиновниками та підконтрольними уряду організаціями обох країн. Зокрема, із російською державною хімічною компанією «Анозіт» обговорювали придбання великої кількості перхлорату амонію — основного інгредієнта твердого палива, що використовується для запуску ракет.

У Пекіні іранський дипломат Саджад Ахадзаде, який є радником Тегерану з питань технологій в Китаї, очолив переговори про придбання перхлорату амонію. Однак дипломати зазначили, що не знають, про які саме китайські компанії йдеться.

Точна кількість перхлорату амонію, яку Іран хоче придбати, невідома, але джерела Politico вважають, що його вистачить для тисячі ракет, зокрема на ракету Zolfaghar, яка має радіус дії 700 кілометрів. За словами дипломатів, якщо сторони домовляться, деякі із цих ракет можуть використати проти України.

Відповідно до резолюції ООН, ухваленої у 2015 році, країнам заборонено постачати Ірану перхлорат амонію без дозволу Радбезу ООН.