Kyodo: Росія використовує проти України китайські боєприпаси — але невідомо, чи їх передав саме Пекін

Російська армія використовує у війні проти України китайські боєприпаси. Але підтверджень тому, що їх передав саме Китай, поки немає.

Про це пише японське видання Kyodo з посиланням на джерела в Держдепі США.

У США зазначили, що готові вжити заходів, якщо підтвердиться, що за поставкою боєприпасів стоїть саме Китай. Також там нагадали, що мають розвідувальні дані про те, що в Пекіні розглядають поставки зброї рф.

«Це те, за чим ми продовжуємо уважно стежити», — зазначив представник Держдепу США.

Про те, що боєприпаси були зроблені в Китаї, свідчить, зокрема, аналіз їхнього складу. Проте джерела не розкривають, які саме боєприпаси знайшли. Зазначається, що США вже попередили про це своїх партнерів.