Вірменія та Азербайджан повідомляють про обстріли. Обидві сторони кажуть про загиблих

Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілах на кордоні 11 квітня. Обидві сторони повідомили про загиблих і поранених.

У Міноборони Вірменії пишуть, що азербайджанські Збройні сили обстріляли вірменських військових з мінометів у напрямку громади Тех, через що ті «вдалися до відповіді».

Пізніше Міністерство оборони Азербайджану зазначило, що це підрозділи вірменського війська зі стрілецької зброї вели інтенсивний обстріл азербайджанської армії у Лачинському напрямку, а та «вжила адекватних заходів у відповідь».