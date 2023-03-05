У Нагірному Карабаху сталося зіткнення між Вірменією та Азербайджаном. Є загиблі

У Нагірному Карабаху в невизнаній Нагірно-Карабаській Республіці (Арцах) сталося боєзіткнення між вірменською та азербайджанською сторонами. Представники Карабаху та Азербайджану повідомляють про загиблих та поранених. Вірменія поки що ніяк це не коментувала.

Міністерство закордонних справ Азербайджану заявило, що представники Вірменії відкрили вогонь, коли азербайджанські військові хотіли перевірити їхні автомобілі на дорозі Ханкенді — Халфалі — Турсу. Азербайджанська сторона вважає, що Вірменія цією дорогою возить озброєння в анклав Арцах. У відомстві заявили про порушення домовленостей щодо припинення вогню, укладених у листопаді 2022 року, і поклали всю відповідальність за інцидент на Вірменію.

У так званому Міністерстві внутрішніх справ Арцаху заявили про напад диверсійної групи Збройних сил Азербайджану на автомобіль правоохоронців — загинули троє поліцейських, ще одного поранено. Там зауважили, що в машині не було зброї, окрім службової табельної. Відомство опублікувало відео, заявивши, що це кадри нападу азербайджанських військових, і показало фото з місця події.

На фото можна бачити російських «миротворців», які перебувають у регіоні.