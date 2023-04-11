Витік документів у США показав, що за спробою підірвати російський літак у Білорусі могли стояти агенти СБУ

За спробою підірвати російський розвідувальний літак на військовому аеродромі у Мачулищах у Білорусі могли стояти агенти СБУ, але у Києві про це не знали.
Про це пише The Economist з посиланням на дані американської розвідки, які стали публічними після витоку документів.
У документах йдеться, що чиновники Служби безпеки України дійшли висновку, що спробу підриву літака А-50 організували агенти СБУ, які діяли всупереч наказам. Вашингтон дізнався про це, прослуховуючи співробітників СБУ.
Висновки містилися у документі з грифом «цілком таємно».
- 26 лютого організація колишніх білоруських силовиків BYPOL повідомила про два вибухи на аеродромі «Мачулищі» під Мінськом. Було заявлено про атаку групи партизанів на російський радіолокаційний літак А-50, який коштує близько $330 млн.
- У BYPOL розповіли, що провели атаку двома коптерами, переробленими на дрони-камікадзе. Також було опубліковано відеозаписи розвідки аеродрому і безпосередньо підриву одного з дронів. BYPOL заявив, що вивіз виконавців атаки з Білорусі.
- 2 березня стало відомо, що пошкоджений А-50 з бортовим номером 43 відправили на ремонт до Таганрога.