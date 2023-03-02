BYPOL опублікували повне відео розвідки аеродрому «Мачулищі». Там відбулась атака на російський літак А-50

Організація колишніх білоруських силовиків BYPOL передала ЗМІ відео розвідки аеродрому «Мачулищі», де відбулась атака дрона на російський радіолокаційний літак А-50.

На відео дрон цивільного призначення зміг не тільки підлетіти до літака А-50, а навіть сісти на його радіолокаційну станцію.

«Нещодавно диктатор вкотре розповідав своїм пропагандистам, що має найкращу ППО та засоби проти дронів. Тому всі військові обʼєкти нібито перебувають у повній безпеці. Яка ситуація насправді, яскраво демонструє відео», — написали в організації.

Активісти зауважують, що на «засоби антидронової боротьби» Білорусь мала витратити десятки мільйонів бюджетних рублів, але по факту виконання цього не сталося.

26 лютого стало відомо про вибухи на військовому аеродромі «Мачулищі» під Мінськом та пошкодження російського літака та снігоприбиральної техніки. За даними активістів, ціллю атаки був літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 рф. Голова громадської організації колишніх білоруських силовиків BYPOL Олександр Азаров повідомив, що удар здійснили білоруські партизани за допомогою дронів.