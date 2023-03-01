BYPOL розкрив деталі атаки на російський радіолокаційний літак А-50, а Міноборони Білорусі показало відео з таким бортом

Міноборони Білорусі опублікувало відео з російським радіолокаційним літаком А-50.

У підписі зазначено, що запис нібито зроблений з аеродрому «Мачулищі». Відомство не вказує, який саме це літак — той, що зазнав ушкоджень після ймовірної атаки, чи інший (у росії таких літаків близько девʼяти). Також не зрозуміло, коли саме було відзняте відео.

Тим часом в організації колишніх білоруських силовиків BYPOL розповіли деталі атаки на А-50. Так стверджують, що партизани використовували китайські квадрокоптери фірми DJI, перероблені на дрони-камікадзе.

Кожен дрон ніс заряд у 200 грамів вибухової речовини в тротиловому еквіваленті — цього вистачить, аби підірвати легковий автомобіль. У якості вражаючих елементів використали металеві кулі (200 штук у кожному заряді).

У BYPOL стверджують, що пошкодили локатор літака (антену) та носовий відсік. Пошкодження назвали вагомими, оскільки антену доведеться міняти повністю.

В організації додають, що крім антени локатора, поблизу має бути ще антена системи розпізнавання «свій — чужий». У BYPOL наголошують, що обладнання такого типу — це дорогий і рідкісний продукт, який виготовляють за попереднім замовленням.